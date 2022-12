Tra i big in gara a Sanremo 2023 c’è anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che ha replicato a coloro che lo hanno additato come “raccomandato”.

LDA è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Figlio di Gigi D’Alessio, ha dovuto fare i conti con il suo cognome e con i pregiudizi di chi lo accusava di aver fatto strada nel talent show perché raccomandato. La stessa polemica è tornata in auge dopo l’annuncio di Amadeus, che lo ha inserito nella lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2023.

LDA replica alle polemiche: “Non me ne fo**e proprio”

Nel corso di un’esibizione live, LDA ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa. “Sono ufficialmente a Sanremo – ha commentato lui orgoglioso – . C’è gente che ha già iniziato a parlare e mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop, ma a me non me ne fo**e proprio!”.

“Potete immaginare quello che stanno dicendo… – ha continuato lui dal palco – . Il problema sapete qual è? Che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi”.

“Un consiglio anche per voi – ha concluso LDA – .Ognuno di noi ha un sogno e ci sarà sempre qualcuno invidioso. Fo**etevene altamente di quello che dicono! È importante che ognuno di voi si svegli a prima mattina, si guardi allo specchio e si senta bene con se stesso. Il resto non conta nulla!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG