Spunta un gossip che coinvolge Patrizia Rossetti: la concorrente del Gf Vip avrebbe avuto un flirt con Danny Quinn.

Patrizia Rossetti ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip raccontando di non avere una relazione stabile e dei rapporti intimi da tanto – troppo – tempo. Sempre molto diretta e senza troppi peli sulla lingua, la signora delle televendite ha raccontato con ironia le sue vicissitudini sentimentali e il tradimento subito da parte dell’ex marito. Intanto, Alberto De Pisis, ha rivelato ad Alfonso Signorini un flirt – celebre – della Rossetti. E, se fosse vero, si tratterebbe di un clamoroso scoop!

Patrizia Rossetti e la storia con Danny Quinn

“Ho già qualcosa Alfonso è ovvio! – ha esordito De Pisis in collegamento con Signorini dal confessionale – […] Sono andato ad indagare tra i flirt passati e le storie di Patrizia Rossetti. Qualcosa ho già percepito e anche se con poco preavviso ho già del materiale!”.

Dopo aver a lungo indagato sui trascorsi sentimentali della coinquilina, De Pisis ha rivelato: “Ho già un nome e non so se posso dirlo in diretta. Sì un flirt celebre, un nome famoso, un attore molto, molto, molto importante. Sì una persona famosa ovviamente. Non è una storia finita sui settimanali”.

La Rossetti, dunque, pare abbia avuto una liaison con Danny Quinn che, ai tempi del loro incontro, era sposato.

“Loro si conobbero durante una sfilata. Lei si è seduta sulle ginocchia di lui e i paparazzi sono impazziti. Nessuno però sa i tasselli – ha continuato a raccontare Alberto –[…] Posso dire il nome? Lui è Danny Quinn! Ormai l’ho detto”.

“Ma davvero usciva con Danny Quinn? – ha chiosato stupito il conduttore – . Oddio ragazzi ma lui è sposato. Ma era sposato anche ai tempi là!”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG