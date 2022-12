Veronica e Vincenzo Casella sono una famiglia nota sui social dove, insieme ai figli Nathan, Gabriel e Chloe, hanno lanciato l’hashtag “ti lancio un sorriso”. I genitori, giovanissimi, hanno prima dovuto fare i conti con un tumore che ha messo a rischio la vita del piccolo Gabriel e, recentemente, anche Veronica ha scoperto di avere un brutto male. Ricoverata in ospedale, è stata raggiunta da Ambra che, già precedentemente, era stata vicina alla famiglia.

Nelle ultime ore, Vincenzo Casella ha postato su TikTok un video che riprende Ambra mentre strappa un sorriso a sua moglie Veronica improvvisando il tutorial di T’appartengo.

“Sei pronta? Sì che sei pronta dai, più pronta di così. Questa è medicina – ha scherzato Ambra con la mamma tiktoker che, solo su questa piattaforma, conta migliaia di follower – .Questa canzone non serve a niente, ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde”.

Così la giudice di X Factor 2022 è riuscita a strappare un sorriso a Veronica Casella, mentre tanti follower della famiglia hanno applaudito alla bontà d’animo dimostrata da Ambra.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram