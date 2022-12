Ambra si è esibita alla finale di X Factor 2022 con T’appartengo, brano celebre degli anni 90: sul web si è scatenato il delirio.

Negli anni 90 Ambra si prendeva il palcoscenico di Non è la Rai cantando T’appartengo, brano orecchiabile che spopolò contendendosi le classifiche con gli 883. Per la finale di X Factor 2022, quindi, la giudice si è esibita con una performance che ha risvegliato i ricordi degli adolescenti degli anni 90 e raccolto i consensi anche di chi, quel periodo, non lo ricorda affatto.

I numeri di Ambra

“T’appartengo ed io ci tengo, se prometto poi mantengo”: con questo ritornello Ambra ha infiammato il Forum di Assago e scatenato chiunque fosse presente tra il pubblico di X Factor 2022 o stesse guardando la finalissima dal divano di casa.

Ancora oggi, il brano della ex ragazza di Non è la Rai ha dimostrato di spopolare tanto che, poche ore dopo la messa in onda, è risultato uno dei video più visti su tutte le piattaforme social.

Più di 11 milioni di views sugli account social di X Factor: così la clip di T’appartengo ha conquistato il primo posto delle tendenze YouTube e il quinto nella classifica dei brani più scaricati su ITunes.

Un vero e proprio successo, dunque, per Ambra che con la sua esibizione ha risvegliato i ricordi dei nostalgici e scatenato l’ovazione del popolo del web.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG