A distanza da poche settimane dalla fine dell’amore tra due ex di Uomini e Donne, lei ha presentato sui social il nuovo fidanzato.

È polemica per una delle ultime foto condivise su Facebook da Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne divenuta popolare per la relazione con Eugenio Colombo, ex tronista. I due si sono fatti conoscere dal pubblico di Canale 5, che ha apprezzato l’evoluzione della loro storia scegliendo di seguirli anche dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane, però, Francesca aveva annunciato la fine della relazione con Eugenio – padre dei suoi due figli – mentre in rete circolavano notizie riguardanti il suo nuovo flirt.

Francesca Del Taglia, ecco chi è il nuovo fidanzato

Se la Del Taglia aveva preferito non replicare al gossip sul suo nuovo amore, nelle ultime ore ha scelto di uscire allo scoperto ufficializzando la relazione con Federico Fiorentino.

Su Facebook ha postato lo scatto in bianco e nero che la ritrae abbracciata al compagno e il popolo della rete non le ha risparmiato critiche e polemiche

“Mi dispiace vedere che al giorno d’oggi si chiude un ‘paragrafo’ chiamato famiglia come fosse nulla e si rimpiazza con la felice libertà!”, ha sbottato un utente, “Questo non ci piace, meglio Eugenio tutta la vita!”, “Molto più bello Eugenio”, hanno continuato a scrivere altri fan di Colombo mettendolo a paragone con il nuovo fidanzato di Francesca.

Lei ha scelto di non replicare a coloro che hanno criticato la sua scelta, ben consapevole che una foto postata sui social avrebbe potuto scatenare non poche polemiche.

