Un grave lutto ha colpito i grandi conduttori di Mediaset: è morto un membro fondamentale delle trasmissioni di punta di Canale 5.

Le grandi trasmissioni Mediaset sono realizzate dai conduttori, ma anche da coloro che lavorano dietro le quinte per far sì che tutto fili nel migliore dei modi. Molti di loro sono poco conosciuti al grande pubblico, mentre diventano persone familiari a coloro che possono partecipare attivamente agli show. E, proprio nelle ultime ore, è venuto a mancare un famosissimo intrattenitore del pubblico di Canale 5, Jack.

Morto Jack, intratteneva il pubblico di Canale 5

“Per anni sei stato anche con noi di Verissimo e ora siamo sicuri che un grande applauso arriverà fin lassù… solo per te. Ciao Jack, rimarrai sempre nei nostri cuori”, si legge sul profilo Instagram del programma condotto da Silvia Toffanin.

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai”, ha commentato Gerry Scotti, che ha condiviso alcuni scatti in compagnia dell’intrattenitore.

“Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… – ha scritto Barbara D’Urso straziata dal dolore – . L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: ‘Ciao Barbara!’… ‘Ciao Jack!’… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…”.

Anche molte persone che hanno partecipato come pubblico alle trasmissioni Mediaset e lo hanno conosciuto, sono rimaste particolarmente colpite da questa perdita improvvisa.

