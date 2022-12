Finisce con X Factor 2022 l’ipotesi di un flirt tra la cantante Beatrice Quinta e il giudice Rkomi: lei vuole concentrarsi sulla musica.

Le ultime settimane che hanno preceduto la finalissima di X Factor 2022 sono state costellate dal gossip riguardante l’ipotetico flirt nato tra Rkomi e Beatrice Quinta. Era stato proprio il giudice del talent di Sky Uno a palesare il suo interesse per la concorrente, salvo poi fare marcia indietro e parlare di una “gag” mal compresa dal web. Ora che lo show è terminato con la vittoria dei Santi Francesi, la coppia potrebbe uscire allo scoperto, ma Beatrice ha gelato gli appassionati di gossip.

Beatrice Quinta, due di picche a Rkomi

Intervistata da Rolling Stones, la cantante di origini siciliane non ha potuto sottrarsi alle domande riguardanti la liaison con Rkomi.

Ma, a dispetto di quanto molti potevano immaginare, ha scelto di archiviare la parentesi rosa per dedicarsi alla musica. Per lei, infatti, non ci sarà alcuna uscita tête-à-tête con il giudice.

“[Se uscirò a cena con Rkomi?, ndr] Sai che ti dico bro? Non credo proprio – ha sentenziato la Quinta – . In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro”.

“Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica – ha precisato – . E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sco***e o meno”.

Beatrice, dunque, ha preferito discostarsi dal gossip e far parlare di sé solo per il suo talento musicale.

“Onestamente mi sembra una strategia perdente, tutti avrebbero pensato che di puntata in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con Mirko – ha concluso – . Tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra da quello. E se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli a Dargen D’Amico”.

