Rkomi ha davvero un debole per una delle concorrenti di X Factor 2022, Beatrice Quinta? Lui ha provato a smentire, ma pochi gli hanno creduto.

Solo pochi giorni fa, Rkomi finiva al centro del gossip per aver manifestato un certo interesse nei confronti di Beatrice Quinta, in gara a X Factor 2022. Il giudice del talent show di Sky aveva palesato il suo debole per l’artista, che aveva preferito rimandare il tutto alla fine del programma. Una sorta di due di picche per Rkomi, che era apparso in evidente imbarazzo per la situazione venutasi a creare dietro le quinte.

Rkomi, tutta la verità sul flirt con Beatrice Quinta

Come riportato da Dagospia, però, pare che il cantante che ora presenzia come giudice a X Factor, abbia chiarito quanto mostrato dalle telecamere di Sky.

“Domanda a Rkomi: ‘Ma è vera o no questa storia con Beatrice Quinta (una delle concorrenti di X Factor)?’, lui prima tergiversa: ‘C’è un bel tempo, no?!’ – si legge sul portale di informazione – .E solo dopo risponde: ‘Mi dispiace che questa gag non sia stata capita’[…]”.

Secondo le ultime dichiarazioni del cantante, dunque, il momento ripreso dalle telecamere sarebbe stata solo una gag messa in scena con la complicità degli autori.

E, mentre lui smentisce – almeno all’apparenza – l’interesse per Beatrice Quinta, Dagospia lancia un altro gossip che lo riguarda: Rkomi avrebbe un flirt con un’altra cantante, Rosmy.

Su questo, però, si hanno poche certezze…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG