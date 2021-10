Rosmy è una cantante balzata agli onori delle cronache rosa per una presunta liaison con Marracash: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Rosmy è una cantante lucana, erede della famiglia Trichitella, balzata agli onori delle cronache rosa nel 2021 per una presunta liaison con il rapper Marracash. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla cantante e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Rosmy: la biografia e la carriera

Classe 1986 Rosmy, all’anagrafe Rosamaria Tempone, è nata a Zurigo ma è cresciuto in Basilicata ed è l’ultima erede dei Trichitella, famiglia di musici e suonatori di arpa e violino che hanno portato in tutto il mondo la tradizione dell’arpa “viggianese”.

Rosmy ha lavorato in diversi spettacoli teatrali e ha fatto parte del Centro Mediterraneo delle Arti. Nel 2016 ha vinto il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” e il premio miglior brano radiofonico. Ha vinto anche il prestigioso Premio Lunezia 2018 con il suo brano “Inutilmente”.

Rosmy: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Rosmy, ma nel 2021 il suo nome è stato accostato a quello del rapper Marracash (in seguito alla sua presunta rottura da Elodie). Rosmy ha vissuto a Roma e a Milano e ha confessato di sentire spesso l’esigenza di spostarsi e cambiare città.

Rosmy: le curiosità

– Ama trascorrere il suo tempo libero viaggiando e componendo musica.

– Nelle sue canzoni le piace affrontare temi d’attualità: il bullismo, il “ghosting”, l’eutanasia, l’indifferenza del mondo moderno, ecc.

– Tra le sue artiste preferite vi sono Elisa, Gianna Nannini, Alanis Morissette e Mia Martini.

– Ha dedicato il suo brano Se mi sfiori a Mango e a Mia Martini. “Mango è lucano come me e scoprire che nel 1976, ancora sconosciuto, ha scritto per Mia mi ha dato la spinta a riproporre il brano per omaggiarli e per emozionare gli altri ancora con questa poesia in musica”, ha dichiarato a Nightguide.it.

