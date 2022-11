L’atteggiamento di Antonino Spinalbese ha scatenato il pianto in diretta tv di Oriana Marzoli, e Alfonso Signorini ha tirato in ballo Belén Rodriguez.

La puntata di ieri, 28 novembre, del Gf Vip si è concentrata sulla fine della frequentazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Lui, giù di morale per la lontananza dalla figlia, non si è sentito compreso dalla venezuelana, che ha accusato di poca sensibilità. Quanto accaduto tra loro è stato oggetto di discussione nel corso della diretta e a nulla sono valse le scuse che Oriana ha ribadito. “Sono stata fraintesa”, ha sottolineato lei, mentre Antonino ammetteva di non riuscire a decifrare bene il suo interesse per la coinquilina: “Come sempre, faccio un’azione e quando mi accorgo di farla, vorrei tornare indietro. Quando siamo sotto le coperte, è più difficile frenarsi”.

L’ombra di Belén al Gf Vip

Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che constatare come Antonino, a causa della sua ambiguità, faccia soffrire Oriana. E, nel commentare l’atteggiamento di Spinalbese, ha tirato in ballo Belén.

“Capisco un po’ meglio Belén. Belén, sei tutti noi!”, ha scherzato il conduttore, rivolgendosi direttamente alla showgirl argentina.

Le esternazioni di Signorin sono state applaudite dal web, che continua a manifestare tutto il suo dissenso nei confronti di Antonino tanto da definirlo poco uomo perché incapace di prendere posizioni nette.

“Adesso io comincio a capire un po' meglio Belen caro Antonino. Belen sei tutti noi”



MIO DIO IL BASTARDO DI ALFONSO PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ A VOCE DI TUTTA TWITTER #gfvip pic.twitter.com/qS34S0kFnW — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 28, 2022

