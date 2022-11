Una frase sbagliata di Oriana Marzoli è bastata ad Antonino Spinalbese per dichiarare finita la conoscenza al Gf Vip.

La frequentazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ha attraversato giorni di crisi nella casa del Gf Vip. Dopo una notte di passione, lui ha fatto dei passi indietro scatenando la reazione indispettita della venezuelana. Nelle ultime ore, però, i due avevano ripreso a parlarsi, ma il commento sbagliato di Oriana ha portato Antonino a prendere una decisione drastica: “Con una così, non voglio avere niente a che fare!”.

Antonino chiude con Oriana

Nelle ultime ore, Spinalbese ha attraversato un momento di sconforto che ha palesato nella casa del Gf Vip.

“Mi manca mia figlia”, ha ammesso l’ex compagno di Belén. Accanto a lui, Oriana ha provato a tirarlo su di morale: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”.

Un’uscita infelice quella della Marzoli che, compreso immediatamente lo scivolone, ha tentato – invano – di rettificare. “Mi sono espressa male. Scusami ti prego […] Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male”, si è giustificata lei.

Ma Antonino non ha sentito scuse e, nella notte, si è sfogato con Patrizia Rossetti. “Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento – ha ammesso – . E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto”.

“[…]Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi – ha precisato Spinalbese -. L’unica cosa che non doveva fare: quella. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare. È la verità!”.

Antonino parla della battuta di Oriana sulla figlia: “me l’ha detto tre volte, ANCHE A ME MI MANCA IL CANE (😂🤦‍♀️) dopo.. Non voglio espormi come con Ginevra” 🥶🤦‍♀️

Adesso voglio il commento dell’isterica di turno in difesa di Oriana dai… 😂🤦‍♀️ Ma cos’è sto circo? #gfvip pic.twitter.com/QNaOq7DsKA — RIMANIAMO AMICI?! (@Kikostar0) November 24, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG