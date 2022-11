Antonino Spinalbese pazzo di Oriana Marzoli: dopo la notte di passione nella casa del Gf Vip, l’ex di Belén ammette di essere coinvolto dalla coinquilina.

L’arrivo di Oriana Marzoli nella casa del Gf Vip ha scosso gli animi, in particolar modo quello di Antonino Spinalbese che, dopo essere stato a lungo corteggiato da Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini, ha preferito la bella venezuelana. Così, dopo aver trascorso insieme a lei una notte di rovente passione puntualmente immortalata dalle telecamere di Canale 5, l’ex di Belén Rodriguez ha ammesso di essere molto coinvolto da Oriana. Tanto, da essere propenso al fidanzamento.

Antonino Spinalbese fidanzato con Oriana?

In un momento di confidenza con Luca Salatino e Antonella Fiordelisi, Antonino ha lasciato cadere tutte le corazze e si è messo a nudo.

“Si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi – ha spiegato lui – . Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito”.

“Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini”, ha continuato Spinalbese.

Così, su suggerimento di Antonella Fiordelisi, l’ex hairstylist ha anche ammesso di essere pronto a fidanzarsi con Oriana. “Se il mio istinto mi farà fare quel passo ben venga. Mi sono lasciato andare con lei, sono andato anche con lei nel letto”, ha sottolineato lui.

“Tu ti vuoi fare coinvolgere o vuoi che solo lei sia coinvolta?”

“Mi ha già coinvolto lei”



Il disgelo del cuore di Spinacino è qualcosa di molto grande.#orialbese

