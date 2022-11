Brutale aggressione nei confronti di Jacopo Malnati del duo comico di youtuber iPantellas: il giovane ha rischiato di morire.

Con il volto completamente tumefatto, Jacopo Malnati si è mostrato sui social raccontando di essere stato vittima di un’aggressione a Varese. Il giovane youtuber, noto per essere uno dei componenti de iPantellas, ha allarmato i fan e si è detto profondamente spaventato dopo essere stato quasi ucciso da due malviventi. Il suo racconto, riassunto in una Instagram story, ha fatto rabbrividire non solo i sostenitori de iPantellas, ma tutto il popolo del web.

Jacopo Malnati, l’aggressione e il tentato omicidio

“Ciao ragazzi, sono Jacopo. Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina”. Inizia così l racconto drammatico di Malnati sui social.

“Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi – ha continuato a scrivere – .Io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti”.

“Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! – ha ammesso lo youtuber – .Mi spiace vivere in un mondo così… Non mi meritavo quest’aggressione, spero che i due ragazza rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite. Ovviamente no clickbait”.

