Federica Nargi e Alessandro Matri si raccontano tra matrimonio e presunte crisi: tra loro va tutto bene, ma le liti sono quotidiane.

Insieme da 13 anni e genitori di due bambine, ma per il momento Federica Nargi e Alessandro Matri hanno scelto di rinviare a data da destinarsi le nozze. “Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie”, ha commentato l’ex calciatore in una intervista di coppia per il Corriere della sera. Al momento, tuttavia, sembra che lo scambio delle fedi non sia una loro priorità perché “già avere un figlio vuol dire ‘per sempre’”.

Federica Nargi e Alessandro Matri, la crisi e la gelosia di lei

Sempre molto uniti ed affiatati, almeno da quanto mostrato sui social, la ex Velina e l’ex calciatore hanno voluto assolutamente smentire l’idea che la loro sia una famiglia da Mulino Bianco.

“Tante, tante discussioni – ha raccontato Matri, svelando i retroscena della relazione con la Nargi – . Aumentate con l’arrivo delle figlie: essere genitore ti obbliga a prendere decisioni continue.

“Una crisi vera, però, non c’è mai stata – ha precisato Federica – . Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto: le discussioni ci sono, chi non litiga col marito?”.

Ad oggi, dunque, i due rappresentano una delle coppie più unite dello showbiz, ma l’inizio del loro amore ha dovuto affrontare l’ostacolo della lontananza e dell’eccessiva gelosia della Nargi.

“Io sono di una gelosia estrema, anche se non me ne dà motivo – ha ammesso lei, ricordando una scenata clamorosa – .Ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso […]In un locale piombai addosso una tizia che si avvicinò a lui”.

