Secondo alcune indiscrezioni, Alessandro Matri avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Federica Nargi durante una vacanza a Mykonos, ma lui smentisce tutto.

Alessandro Matri e Federica Nargi fanno coppia fissa da parecchio tempo e sono molto amati dai fan che attendono il grande passo. Infatti, dopo alcune indiscrezioni si è vociferato che i due avessero progettato una vacanza in Grecia, in cui sarebbe avvenuta la proposta. Ma è davvero così che è andata?

Alessandro Matri smentisce le nozze sui social ma un dettaglio non sfugge ai fan

Sono bellissimi, innamorati persi e hanno due splendide figlie figlie: Sofia e Beatrice. Dunque l’unico passo a mancare alla coppia è il grande “Sì” che i fan attendono da tempo. Alcune indiscrezioni sul settimanale Nuovo hanno dato adito ai social di pensare che Alessandro Matri avesse fatto la proposta a Federica Nargi durante una vacanza a Mykonos. Isola molto bella e romantica, una vacanza in relax lontano dai figli poteva in effetti trarre in inganno, ma purtroppo per i fan, arriva la smentita del calciatore su i social: “Tutto può essere ma io a Mykonos non ci sono andato”. Il tutto è corredato da emoticon arrabbiate che non lasciano dubbi su questo. Ma la proposta potrebbe essere avvenuta altrove? I due hanno comunque fatto una vacanza in Grecia e considerando l’espressione “tutto può essere”, i fan ci sperano ancora.