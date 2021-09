Le due star di “Time Is Up”, sono sempre più innamorate e per festeggiare il loro fidanzamento hanno pubblicato delle foto molto particolari.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono sempre più innamorati. Ieri hanno festeggiato il loro party di fidanzamento con degli scatti davvero molto particolari e dichiarandosi impazienti di convolare a nozze. Le due star di Time Is Up, sono vicini al grande passo ma non sembrano affatto preoccupati, anzi sono pronti e felici.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne: gli scatti del party di fidanzamento e le dichiarazioni delle star

I due si sono conosciuti su Instagram e innamorati in occasione del Festival di Coachella, da quel momento non si sono più lasciati e recitando insieme in Time Is Up si sono sempre più innamorati, fino a pensare alle nozze. Ieri hanno festeggiato il loro party di fidanzamento e per l’occasione Bella Thorne ha pubblicato degli scatti “audaci”, particolari e fuori dagli schemi, con una dolce dedica al suo Benjamin Mascolo: “Non vedo l’ora di sposarti. Ti amo”. Dolce ma allo stesso tempo trasgressiva. Nelle foto si mostra con un abito da sposa molto sexy e con foto provocanti, in un’altra esibisce un reggiseno di pizzo nero mentre Benjamin posa con un elegantissimo completo nero in giacca e camicia e guarda la sua amata con passione.

Ecco il post social: