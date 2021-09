L’imprenditore Elon Musk e la cantante Grimes si sono ufficialmente lasciati e attualmente vivono da separati in casa.

La nota coppia Elon Musk e Grimes si è separata. A dare la notizia ufficiale è stato il fondatore di SpaceX e Tesla che ha rivelato la situazione attuale della coppia. Sembra che gli impegni lavorativi e la routine quotidiana abbiano creato non poche crepe nei due che non hanno retto e hanno scelto di prendere strade diverse.

Elon Musk e Grimes separati sì ma in casa

Ufficialmente Elon Musk e Grimes si sono lasciati definitivamente ma non del tutto fisicamente. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, i due vivono ancora sotto lo stesso tetto ma come “separati in casa” e conducono due vite indipendenti l’una dall’altra, almeno per il momento. Ciò che è chiaro è che i loro impegni lavorativi che li ha portati spesso a viaggiare tra Texas e Los Angeles, li ha messi in crisi fortemente fino ad approdare alla rottura. Un ripensamento potrebbe essere auspicabile dal momento che i due dichiarano di avere ancora un sentimento che li lega ma rimane il fatto che una decisione è stata presa. Come l’abbia presa il loro figlio non è ancora stato svelato ma certo rimane da capire come i due vogliano gestire questa situazione della convivenza che potrebbe confondergli le idee.