Alfonso Signorini difende Katia Ricciarelli da chi la definisce “ottusa” ma Tommaso Zorzi si scaglia contro il conduttore sui social e non lascia passare il dettaglio.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli è stata protagonista di un episodio che l’ha provata in modo particolare. Nel lamentarsi con alcuni concorrenti che l’hanno definita “ottusa”, Signorini la difende a spada tratta ma questo fa infuriare Tommaso Zorzi che sul web si lascia andare ad una frecciata non indifferente al conduttore.

Katia Ricciarelli viene definita “ottusa” e Signorini invita i concorrenti a scusarsi

Questa settimana, il Grande Fratello Vip 6 ha ordinato ai “vipponi” di definire i pregi e i difetti dei loro compagni. Questa prova ha messo in difficoltà molti concorrenti della casa che spesso hanno reagito definendo i compagni con aggettivi casuali, tanto per completarla

Vittima di questo discorso, è stata la stessa Katia Ricciarelli che è stata definita “ottusa” da Alex, Clarissa e Tommaso. L’artista si è molto risentita di questa definizione e si è alterata con i suoi coinquilini, in particolare con Alex Belli con cui aveva stretto un buon rapporto. A questo punto, come reazione inaspettata, Alfonso Signorini si schiera in difesa della Ricciarelli e invita i compagni a porgerle delle scuse. Sui social, Tommaso Zorzi non ci vede più e lancia una frecciata al conduttore: “Ottusa no ma ricc..one si?”. L’ex vincitore del GF Vip si riferisce ad una parola usata proprio dalla Ricciarelli nella Casa che però, è rimasta impunita.