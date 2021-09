L’attore Davide Silvestri si scaglia contro Andrea Casalino, tra i due volano stracci e in questo scenario si aggiunge Sophie Codegoni.

Durante un confessionale, Davide Silvestri si lascia andare ad alcuni insulti ad Andrea Casalino che lo ha votato per la nomination. Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6, i due hanno avuto un confronto ma ad intervenire contro l’attore si è aggiunta Sophie Codegoni che ha espresso il suo duro parere su Silvestri.

Davide Silvestri viene votato dalla maggioranza della casa ma lui si scaglia contro Andrea Casalino

Nelle ultime ore Davide Silvestri è stato votato da più della metà dei suoi coinquilini per andare in nomination. Evidentemente l’attore non è piaciuto in casa ma a farlo infuriare sarebbe stata una dichiarazione di Andrea Casalino fatta in confessionale. Il modello dichiara di avere dubbi che Silvestri sia costruito e che il suo modo di porsi sia solo dunque, una strategia. A queste parole, l’attore proprio non ci sta e in confessionale dichiara: “Andrea faceva tutto il simpaticone, vieni, dai, andiamo. Ci facciamo il fitness, di qui, di qua. Sono inc*****to nero. È un falso. È un pagliaccio. Sappi che da ora in poi con me hai chiuso“.

In puntata, i due hanno un confronto e Davide Silvestri si scusa per le parole rivolte al compagno: “Intanto ti chiedo scusa. Quella serata lì ero nero, ci sono rimasto malissimo. Qualsiasi cosa abbia detto sbagliato su di te, ti chiedo scusa. Prima ti ho detto pagliaccio e poi ti ho chiesto scusa.” Dopo il chiarimento tra i due interviene anche Sophie Codegoni che in precedenza aveva dichiarato che Silvestri non le piacesse: “Io lo reputo abbastanza infantile”. Così l’ex tronista di Uomini e Donne commenta il momento in cui Davide si isola dai suoi compagni, rimasto male dalle nomination.