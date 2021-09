Paola Turani mostra la sua ultima foto con il pancione prima del parto, è entrata ufficialmente nella 39esima settimana.

Paola Turani è entrata ufficialmente nella 39esima settimana di gravidanza. La modella ed influencer in questi mesi ha regalato al web tantissimi scatti artistici con il suo pancione e oggi ne pubblica un’altra che potrebbe essere l’ultima da incinta. Manca pochissimo al parto e per celebrarlo la Turani si mostra in posa per l’ultima volta con il pancione.

Paola Turani e il suo “probabile” ultimo scatto con il pancione

“39 weeks & -6 giorni al termine! Qualcosa mi dice che Serpellino sta tanto comodo dove è, si fa attendere un pochino… Che sia l’ultima foto con il pancione?! Vedremo!”, così Paola Turani saluta le ultime settimane di gravidanza regalando ai fan un bellissimo scatto con il suo pancione. Con un completo intimo raffinato ed elegante, posa di lato la bella influencer per mostrare il pancione in tutta la sua rotondità prenatale. Su una stories su Instagram, la Turani spiega che questa potrebbe essere la sua ultima foto: “Mancano pochi giorni (6) al termine di 40 settimane… ma si sa che è difficile rispettare la data. Ho letto che solo il 5% nascono proprio quel giorno”. Forse dunque, questa potrebbe essere l’ultima volta Paola si mostra con il pancione su Instagram ma chissà, non è detta l’ultima parola!

Ecco il post social della Turani: