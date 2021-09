Nadia Rinaldi su Barbara D’Urso: “Le voglio bene, è un’amica sincera”.

Nadia Rinaldi ha rilasciato una lunga intervista a Diva e Donna, in cui ha potuto parlare parecchio anche di Barbara D’Urso, descritta come una grande amica più che una semplice collega. Nell’intervista ha parlato di tutta la sua vita personale e professionale, ringraziando pubblicamente la conduttrice di Mediaset con parole molto lusinghiere. Ecco alcune delle sue parole: “Barbara D’Urso? Le voglio un gran bene, è un’amica presente e sincera. Mi è stata molto vicino in un momento difficile, dopo la separazione da mio marito”. L’attrice romana si è separata nel 2012 dal marito Francesco Toraldo, con il quale ha avuto una figlia di nome Francesca, che oggi ha 13 anni.

Nadia Rinaldi ha parlato anche di Pomeriggio 5, che ha dovuto cambiare format adattandosi a nuove esigenze, parlando principalmente di cronaca e attualità. In seguito ha voluto aggiungere: “Non so bene cosa sia successo, dei cambiamenti nei suoi programmi. Sono del parere che gli italiani sono liberi di scegliere cosa vedere. Certo, in questo momento non abbiamo bisogno di frivolezze e storielle amene. La gente ha conosciuto la morte, la sofferenza, ha scoperto la povertà. Giusto così. Meno te**e e meno cu*i. Detto questo, Barbara è una grandissima professionista”.