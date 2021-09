Scopriamo cosa c’è da sapere su Paolo Galimberti, dalla sua carriera nel mondo politico alla sua lunga relazione con Alfonso Signorini.

Dalla carriera imprenditoriale a quella politica passando per la sua lunga ed importante relazione con Alfonso Signorini: scopriamo cosa c’è da sapere su Paolo Galimberti, imprenditore e politico italiano originario di Giussano (provincia tra Monza e la Brianza) e sulla sua storia col celebre conduttore tv.

Paolo Galimberti: la vita privata

Nato a Giussano il 7 luglio del 1968 (sotto il segno del Cancro) Paolo Galimberti è un imprenditore diventato Consigliere di Amministrazione di Euronics nel 1997.

Nel 2013 è stato eletto in Parlamento come senatore con il Popolo della Libertà per poi passare a Forza Italia (partito guidato da Silvio Berlusconi, che gli era stato presentato dall’allora compagno Alfonso Signorini). Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi importanti, come quello di Vice Presidente e tesoriere per la Lombardia.

Dichiaratamente gay, Paolo Galimberti ha vissuto una lunga ed importante liaison con il conduttore Alfonso Signorini. Nonostante siano due personaggi famosi i due hanno sempre vissuto la loro vita privata con il massimo riserbo. In merito alla sua storia con Galimberti il conduttore ha rivelato di essergli grato perché lui lo avrebbe aiutato a fare coming out con i suoi genitori: “Alla fine ho trovato il coraggio di dire quello che ero grazie all’amore per questa persona. Non volevo dare a loro un dispiacere, volevo che invecchiassero serenamente, ma ti fai mille problemi quando sei figlio”, aveva dichiarato a Verissimo, e ancora: “Mio padre con Paolo ha mantenuto una certa rigidità, non gli ha dato molto confidenza (…) mia madre l’ha conosciuto e preso come un figlio”.

Il conduttore e l’imprenditore avrebbero condiviso per diversi anni un appartamento a Piazza Diaz, a Milano, ma non è chiaro se oggi vivano ancora insieme. I due in passato hanno vissuto momenti di crisi e lo stesso Signorini confessò a Grazia: “La passione è venuta meno e ti ritrovi a un bivio – disse – devo accontentarmi di questa complicità o devo inseguire sempre la passione? (…) Alla fine io mi rispondo che l’amore non merita tanto sacrificio”.

Chi è l’ex di Paolo Galimberti, Alfonso Signorini

Direttore di Chi e conduttore tv, Alfonso Signorini è oggi uno dei volti più celebri del panorama italiano. Dopo una breve carriera d’insegnante è diventato giornalista specializzato nel settore di Gossip a Panorama e, a seguire, è approdato a Chi. Nel corso della sua carriera ha svolto il ruolo di opinionista per molti programmi del piccolo schermo e, dal 2018, è conduttore del Grande Fratello Vip.