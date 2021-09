Fedez indossa dei tacchi alti alla sfilata di Versace e scatta una foto insieme a Chiara Ferragni, i social lo riempono di insulti.

Fedez e Chiara Ferragni sono soliti regalare dei siparietti molto divertenti ai loro follower. Gaffe, risate, scherzi, solitamente rallegrano il web ma questa volta il gesto del rapper ha provocato non poche reazioni negative, sfociando nella polemica.

La foto di Fedez con i tacchi accanto a Chiara: dallo scherzo alla polemica sfrenata

In una clip video sul suo account Instagram, Fedez ha annunciato ai fan che avrebbe dovuto accompagnare Chiara Ferragni a una sfilata di Versace. L’ironia del video sta nel fatto che la sua amata mogliettina avrebbe messo dei tacchi vertiginosi in onore dello stilista e che il rapper, a confronto, sembrava molto più basso accanto a lei. A seguito di questo video, Fedez pubblica una foto in cui indossa le stesse scarpe di Chiara ma fucsia per risultare alto quanto lei e la reazione del web si scatena. Insulti pesanti sono arrivata al rapper che ha deciso di postare uno di questi commenti su Twitter scrivendo: “Ma vai a ca**re”. Il commento ripreso da Fedez riporta le seguenti parole: “Gli “uomini” così li schifo. L’Uomo deve essere Maschio”. Sotto il post, i commenti negativi si sbizzarriscono e molti si scagliano contro il rapper per aver messo quei tacchi, frutto di un momento di ilarità.

Ecco il post: