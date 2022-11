La nascita del figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ha scatenato gli hater, ma la madre del calciatore ha minacciato di querelare tutti.

Solo pochi giorni fa Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato la nascita del piccolo Thiago. Il bambino della coppia aveva già fatto chiacchierare ancora prima di venire al mondo e, al momento della notizia della gravidanza, tanti hater avevano fatto ironia sul reale padre. La relazione che la Nasti ha avuto con Nicolò Zaniolo prima di Zaccagni aveva, infatti, dato il via alle illazioni dei leoni da tastiera, che hanno continuato a commentare anche dopo la nascita di Thiago.

La madre di Mattia Zaccagni furiosa sui social

A corredo del post in cui Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato la nascita del figlio, lo scorso 16 novembre, sono stati tanti i fan e i volti noti che si sono complimentati con i neo genitori.

Alle congratulazioni di molti, però, si sono aggiunti anche i commenti – tutt’altro che ironici – degli hater che hanno iniziato a taggare Nicolò Zaniolo, identificandolo come il vero padre di Thiago.

Ma se l’influencer e il calciatore della Lazio hanno scelto di far cadere nell’oblio le dichiarazioni vergognose di alcuni utenti, la madre di Zaccagni non è riuscita a rimanere in silenzio.

Così, Chiara Morri ha iniziato a minacciare querele nei confronti di coloro che avrebbero continuato a fare dell’ironia sul reale padre del nipote.

Riproduzione riservata © 2022 - DG