Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono detti addio? Sui social i due hanno smesso di seguirsi e le loro foto insieme sono state cancellate.

Dopo appena 2 mesi di liaison, Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo potrebbero essersi detti addio. Al momento i due non hanno confermato la notizia, ma sui social avrebbero cancellato tutte le foto degli scorsi mesi in cui erano ritratti insieme, e a seguire avrebbero anche smesso di “seguire” reciprocamente i loro profili. Chiara Nasti confermerà la notizia? Fino a poche settimane fa la storia tra i due sembrava procedere a gonfie vele e attraverso i social entrambi avevano mostrato il loro primo tatuaggio “di coppia”.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati?

Sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: dopo gli scatti romantici insieme, il tatuaggio di coppia e le reciproche dediche sentimentali, i due si sarebbero detti addio.

Chiara Nasti Nicolò Zaniolo

Al momento i due non hanno confermato la questione, ma sui social sono state improvvisamente cancellate tutte le foto in cui erano ritratti insieme. In tanti tra i fan sono in attesa di conferme da parte del calciatore e dell’influencer, ma per il momento sembra che entrambi preferiscano mantenere sulla questione il massimo riserbo. I due avevano annunciato di stare insieme appena 2 mesi fa, mostrando sui social il loro primo tatuaggio di coppia.

Le dichiarazioni dell’influencer sul calciatore

Rispondendo ai fan dei social in merito alla sua vita privata, la Nasti aveva confessato di essere più felice che mai accanto al giovane campione della Roma. “Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro! E mi spiace anche quando mettono bocca su cose private non conoscendo delle dinamiche”, aveva confessato in diretta social. Cosa sarà accaduto tra i due?