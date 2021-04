Diletta Leotta ha smentito le voci riguardanti la sua presunta rottura da Can Yaman (che intanto si è cancellato dai social).

I fan di Diletta Leotta e Can Yaman possono tirare un sospiro di sollievo: ai microfoni di Striscia la Notizia è stata la stessa conduttrice a confermare che lei e l’attore stanno ancora insieme e che il loro matrimonio non sarebbe stato annullato. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”, ha affermato la conduttrice di Dazn ai microfoni di Valerio Staffelli.

Diletta Leotta: le nozze con Can Yaman non sono saltate

Nonostante Can Yaman sia sparito dai social e sia volato in Turchia senza di lei, Diletta Leotta ha assicurato a Striscia la Notizia che tra lei e l’attore turco tutto procederebbe a gonfie vele: “La storia è vera”, ha precisato la conduttrice, dopo che per mesi sono circolate voci riguardanti il loro presunto amore “costruito” a tavolino per ottenere pubblicità.

Per il momento i due non hanno svelato quando dovrebbero svolgersi le loro sontuose nozze, ma Diletta Leotta ha precisato che il matrimonio non sarebbe stato annullato e che i preparativi avverranno “con i tempi giusti”. In tanti sperano di vederli all’altare entro il 2021, ma al momento sulla questione non vi sono certezze.

I rumor sulla presunta rottura

Can Yaman e la Leotta si sono mostrati insieme via social per l’ultima volta durante le festività pasquali. A seguire l’attore ha cancellato i suoi principali profili sui social e sarebbe partito per la Turchia. La vicenda ha sollevato numerose indiscrezioni riguardanti la sua presunta rottura dalla conduttrice, che finora aveva preferito mantenere la liaison sotto il massimo riserbo. I due convoleranno davvero a nozze o allargheranno presto la famiglia? Al momento sulla questione tutto tace.

