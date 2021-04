Kate Winslet ha svelato che sua figlia Mia Threaplteon ha seguito le sue orme nel mondo del cinema usando il cognome del padre.

Mia Threapleton ha seguito le orme di sua madre Kate Winslet nel mondo del cinema, ma ha deciso di “farcela da sola”: per questo motivo la ragazza non ha mai svelato di essere imparentata con la famosa diva britannica, e non portando il suo cognome durante i provini nessuno avrebbe scoperto la sua parentela con sua madre. “La cosa fantastica per lei è che ha un cognome diverso, quindi è passata sotto il radar e le persone che l’hanno scelta non sapevano che fosse mia figlia e questo è stato molto importante per la sua autostima”, ha raccontato Kate Winslet al programma di Lorraine Kelly.

Kate Winslet

Kate Winslet: la figlia Mia è attrice

Mia Honey Threpapleton, primogenita di Kate Winslet, ha deciso di seguire le orme di sua madre nel mondo del cinema senza approfittare di alcun tipo di favoritismo: ai suoi primi provini ha deciso di utilizzare unicamente il cognome del padre, Jim Threapleton (da cui la Winslet ha divorziato nel 2001, un anno dopo la sua nascita). Il suo esordio cinematografico è dunque sfuggito ai più, ma ha comunque riempito d’orgoglio Kate Winslet:

“Penso di aver percepito che stava arrivando quel momento, l’ho sempre sospettato. E poi alcuni anni fa si è voltata e mi ha detto ‘Sai, mi piacerebbe fare un tentativo'”, ha confessato la famosa attrice in merito alla decisione di sua figlia d’intraprendere la sua stessa carriera. Nel 2020 Mia Threapleaton ha recitato nella produzione italiana del film Shadows, diretto da Carlo Lavagna.

La vita privata dell’attrice di Titanic

L’attrice di Titanic ha tre figli: Mia Honey Threapleton, nata nel 2000 durante il suo matirmonio con l’assistente di produzione Jim Threapleton, e Joe Alfie, nato il 22 dicembre 2003 durante il suo secondo matrimonio – naufragato – con Sam Mendes. Nel 2013 l’attrice ha avuto il suo terzo figlio, Bear, insieme al marito Edward Abel Smith, sposato nel 2012.