La storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, finita con l’affondamento del Titanic, ha conquistato milioni di spettatori.

È difficile dire qualcosa di nuovo su Titanic, il film campione d’incassi (per molto tempo il primo in assoluto nella storia del cinema) diretto da James Cameron e con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ma, visto la sua popolarità tra il pubblico di ogni età, spuntano sempre cose nuove che nessuno aveva notato prima. La trama vede Rose e Jack vivere la loro storia d’amore sul transatlantico più grande e lussuoso mai costruito fino al 1912, finché un iceberg lo fece affondare. O meglio, è proprio Rose, da anziana, a raccontare la sua storia dietro le quinte che nessuno conosceva.

Ecco 15 cose curiose che hanno reso grande questo capolavoro.

15 curiosità su Titanic che non tutti sanno

-Il regista James Cameron prima di girare il film ha fatto 12 immersioni per vedere il vero relitto del Titanic.

-Il budget di produzione del film fu di 200 milioni di dollari, più del costo di costruzione stesso del vero Titanic, aggiustato al 1997.

-Nella scena finale del bacio, l’orologio sopra la scalinata segna le 2.20, l’orario dell’affondamento della nave.

Il film vinse ben 11 Oscar. Fu l’unico film a vincere così tanto senza premi per la recitazione degli attori.

Titanic

-Per celebrare il film, la Mattel ha creato una Barbie con le stesse fattezze del personaggio di Rose.

-Il tempo delle scene ambientate nel 1912 nel film è di 2 ore e 40, che è il tempo in cui affondò il transatlantico.

-L’attrice che interpreta la Rose anziana, Gloria Stuart, fu l’unica persona coinvolta nel progetto che nel 1912 era già nata. Lei fu nominata anche per il premio Oscar all’età di 87 anni.

–Kate Winslet fu l’unica a non accettare la muta da sub nelle scene in acqua. Come risultato andò in ipotermia, cosa che la fece quasi rinunciare al ruolo. Per fortuna James Cameron la convinse a restare.

-La famosa scena di nudo di Kate Winslet fu girata senza bisogno di controfigure. Infatti l’attrice non si sentiva in imbarazzo e portò a termine tutta la scena.

-Jack Dawson, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, fu un vero passeggero del Titanic. Infatti sulla carta dei passeggeri compariva un J. Dawson, che morì in quella circostanza.

-I signori anziani che si abbracciano poco prima dell’affondamento del Titanic sono reali. Si tratta della coppia composta da Ida e Isidor Strauss, i proprietari del ristorante Macy’s di New York. La leggenda dice che la donna avrebbe rifiutato di andare sulla scialuppa, e quindi di salvarsi, e di morire insieme a suo marito.

-In origine Celine Dion non voleva incidere My Heart Will Go On, perché la melodia suonatagli da James Horner non le piaceva. Fu convinta da suo marito, René Angélil.

-James Cameron aveva una lametta, quando stava girando il film, che aveva scritto sopra “usare solo in caso che il film non funzioni”.

-Nella scena in cui Rose e Jack fanno l’amore nella macchina nella stiva, l’impronta che lascia Rose sul vetro con la mano è ancora visibile.

-La collisione tra il Titanic e l’iceberg dura 37 secondi, sia nel film sia nella realtà.

