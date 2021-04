Karina Cascella è intervenuta via social scagliandosi contro Valentina Persia, attuale concorrente dell’isola dei Famosi.

A quanto pare tra Karina Cascella e Valentina Persia non corre buon sangue: le due si sono incontrare in passato durante una puntata di Caduta Libera, lo show condotto da Gerry Scotti. Lì Valentina Persia deve aver fatto qualcosa che ha infastidito Karina, perché l’opinionista non proverebbe per lei alcuna simpatia: “La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’. Risposta: ‘No, perché a me ha dato solo il voltastomaco’”, ha tuonato Karina via social, e ancora: “La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/karinacascella/

Karina Cascella contro Valentina Persia

Non corre buon sangue tra Karina Cascella e Valentina Persia, e la stessa ex opinionista di Uomini e Donne ha svelato di aver conosciuto la naufraga alcuni anni fa a Caduta Libera, dove avrebbe compreso di non nutrire per lei alcuna stima o simpatia:

“Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà […] L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata. A me piace la schiettezza sicuramente, ma non l’arroganza fino a quel punto”, ha confessato Karina ai fan sui social.

La frecciatina di Giulia Salemi e Pierpaolo

Valentina Persia si è attirata contro numerose critiche per via del suo comportamento nei confronti di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. In tanti non hanno apprezzato i modi aggressivi con cui Valentina Persia si è espressa contro la madre di Giulia Salemi, e la stessa influencer fidanzata di Pierpaolo Pretelli è intervenuta in difesa della mamma scrivendo in un Tweet: “Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Fonte foto: https://www.instagram.com/karinacascella/