Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono finalmente usciti allo scoperto e l’influencer ha svelato i primi retroscena sulla loro liaison.

Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei fan sui social in merito alla sua relazione con Nicolò Zaniolo, con cui è recentemente uscita allo scoperto. L’influencer ha dichiarato che non gli interesserebbero i guadagni del calciatore visto che sarebbe in grado di mantenersi benissimo da sola: “A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme”, ha ammesso via social.

Chiara Nasti Nicolò Zaniolo

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: l’amore

A quanto pare la relazione tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo starebbe procedendo a gonfie vele, e la stessa influencer ha rivelato ai fan i suoi sentimenti per il giovane calciatore:

“Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro! E mi spiace anche quando mettono bocca su cose private non conoscendo delle dinamiche”, ha dichiarato rispondendo alle domande dei fan via social. L’influencer ha anche specificato che lei e il calciatore preferirebbero vivere la loro liaison stando lontani dal gossip, specie viste le notizie che hanno travolto Zaniolo nell’ultimo anno.

Il flirt smentito e la gravidanza dell’ex fidanzata

Prima di uscire allo scoperto con Chiara Nasti, Nicolò Zaniolo è stato al centro di un presunto flirt con Madalina Ghenea, che ha smentito la notizia attraverso i social. A seguire il calciatore ha confermato che presto diventerà padre del suo primo figlio: l’ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta, ma i due si erano separati poco prima che lei scoprisse la gravidanza. Zaniolo ha comunque affermato che si assumerà le sue responsabilità come padre del bambino.