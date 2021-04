Andrea Delogu ha posato completamente senza veli per l’amica Ema Stokholma: la sua foto ha conquistato i fan dei social.

Andrea Delogu ha posato senza veli in mezzo alla campagna per l’amica Ema Stokholma, che ha realizzato uno scatto quasi da fiaba. In tanti – tra amici e colleghi delle due – hanno apprezzato la foto sensuale della conduttrice, che ha commentato ironica via social (in riferimento all’amica): “Sto subendo in silenzio vessazioni giornaliere per assecondare i suoi guizzi artistici in cambio di una pizzetta rossa”.

Andrea Delogu: la foto senza veli

Lo scatto fiabesco di Andrea Delogu completamente senza veli ha fatto il pieno di like, e lei stessa ha lodato il talento fotografico dell’amica Ema Stokholma, conduttrice e dj dal talento poliedrico: “La mia migliore amica è un’artista vera, di quelle che lasciano un segno e che rendono la realtà più sentita”, ha scritto.

Le due sono amiche inseparabili e la stessa Ema Stokholma aveva dichiarato a Oggi è un altro giorno: “Siamo tanto amiche, lei è stata veramente una persona che mi ha cambiato la vita. (…) Ci siamo raccontate e capite, questo rapporto va molto oltre l’amicizia”.

La presunta separazione da Francesco Montanari

Da mesi si intercorrono voci in merito a una presunta rottura tra Andrea Delogu e suo marito, Francesco Montanari. I due non hanno confermato né smentito la notizia, e sui social hanno smesso di mostrarsi insieme. In passato la coppia non aveva nascosto di aver vissuto diversi momenti di crisi e la stessa Delogu aveva dichiarato allo show Non Disturbare: “Da quando io e lui andiamo in analisi le litigate sono a zero. Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi (…)”.