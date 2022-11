Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati innamoratissimi dietro le quinte di X Factor, ma i fan hanno notato un dettaglio che ha fatto mormorare.

Nuova gravidanza per Chiara Ferragni? È questo che i fan della influencer si sono chiesti dopo aver notato un pancino sospetto mostrato dalla moglie di Fedez in uno degli ultimi scatti postati su Instagram. Nella foto che sta facendo chiacchierare il web si nota Chiara che, con indosso un abito di paillettes che lascia scoperto il fianco destro, mette in evidenza delle rotondità che a molti sono apparse “sospette”.

Chiara Ferragni incinta?

“Avvistata pancia sospetta della Ferry”, “Vedo un pancino”, “Potrebbe essere incinta! Mi viene da piangere”, si legge tra i numerosi commenti lasciati sotto il post condiviso dai Ferragnez su Instagram.

Così, mentre tanti sono quasi certi che la moglie di Fedez sia in attesa del terzo figlio, tanti altri fanno notare che quelle rotondità sospette dipendono solo ed esclusivamente dalla posa scelta da Chiara.

E, in effetti, nelle Instagram story condivise dall’imprenditrice digitale prima del suo arrivo negli studi di X Factor, si nota come il ventre sia assolutamente piatto.

Come di consueto, infatti, la Ferragni ha mostrato ai fan il look scelto per la serata accanto al marito evidenziando una forma fisica che non fa assolutamente pensare ad un’altra gravidanza.

