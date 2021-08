Uno scatto bollente pubblicato su Instagram è sufficiente per scatenare tantissimi commenti sulla possibilità di un terzo figlio

Si sa che ogni post dei ferragnez è oggetto di un’attenzione speciale da parte dei follower. Stavolta le speculazioni riguardano la possibilità un terzo figlio. La coppia, tramite l’account ufficiale di Chiara Ferragni, ha condiviso una post bollente scattato in Sardegna, all’Arcipelago di La Maddalena. Nella foto la coppia è abbracciata in acqua in una posa molto sensuale, forse troppo.

I commenti principali sembrano tutti andare quella direzione: “Scatta il terzo 😂😂😂”, “Vai col terzo bebè 🚼 😂”, “E niente, partiti in 4 tornano in 5 😂”, “È in arrivò il terzo bebe’ me lo sento 😂❤️🔥”. Che la coppia stia pensando ad un altro figlio è difficile, ma non impossibile. Anche se con Vittoria, la secondogenita, nata appena a marzo di quest’anno, è verosimile che la coppia voglia aspettare ancora un po’ prima accogliere un altro membro nella famiglia. Staremo a vedere.