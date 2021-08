Cordoglio sui social per la scomparsa di uno dei volti più riconosciuti dell’ottava stagione di Masterchef

Nata nel 1946 si è spenta a 74 anni Anna Martelli, agguerrita partecipante di Masterchef 8. Originaria di Pecetto Torinese, si è fatta ricordare grazie all’amore per il marito Salvatore, di nove anni più grande di lei. A lui dedicava ogni piatto e più volte è apparso anche durante la trasmissione. Salvatore è venuto a mancare nel 2016, a causa di una brutta malattia. Anna Martelli aveva scelto Masterchef per dare nuovi stimoli alla sua vita, dopo otto nipoti e l’impossibilità di assecondare per tutta la sua vita la passione per la cucina.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!