Dopo due anni e mezzo di fidanzamento segreto la coppia ormai non si nasconde più

Riki Marcuzzo e Ella Ayalon si sono conosciuti sul set del video musicale di Balla con me, da allora non si sono mollati più. Adesso finalmente escono allo scoperto. La coppia, da sempre attenta alle questioni di privacy, è stata immortalata passeggiare per le vie del centro milanese. Mano nella mano e baci appassionati. I due sembrano proprio non averne mai abbastanza l’uno dell’altro.

Chi è Ella Ayalon:

Ella Ayalon, modella ventinovenne di origini svedesi, è cresciuta a Tel Aviv, in Israele. Ha due sorelle, Niv Ann e Adi Akiva. È cresciuta con il mito dei cartoni Disney, in particolare alla Sirenetta, il suo preferito. Il suo punto di riferimento come attrice è Emma Watson, sin dal primo Harry Potter. Sui social s’ispira a Kim Kardashian. Fa la modella per diverse agenzie italiane ed è molto attiva sui social, in particolare su Tik Tok. Su Instagram ha pubblicato la prima foto ufficiale con il fidanzato Riki Marcuzzo. La descrizione: better together (migliori insieme).