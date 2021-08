La nota conduttrice risponde sul social a Luca Argentero, ma manca completamente il bersaglio!

Simona riprovaci per favore! In questi giorni ciò che ha attratto l’attenzione del paese è stato senza dubbio il successo degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo. Anche Luca Argentero fra gli altri ha voluto congratularsi con gli azzurri. Tramite twitter, l’attore ha infatti pubblicato un breve post con scritto solamente il numero 40, più qualche emoji. 40 come le medaglie vinte dall’Italia.

40…🥲🇮🇹🙌🏻 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021

Simona Ventura, amica personale di Argentero, ha subito commentato: “Auguri Luca !!!”.

Auguri Luca !!! — Simona Ventura (@Simo_Ventura) August 8, 2021

È evidente che la conduttrice pensava che l’attore facesse riferimento ai suoi anni e a un suo ipotetico compleanno proprio oggi. Il commento ha fatto ridere i social e siamo sicuri pure Argentero stesso. Quest’ultimo ha poi ironicamente risposto: “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…”