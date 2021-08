Sulle storie di Instagram la nota personalità televisiva ripubblica screen di commenti tutt’altro che pacifici

Tramite Instagram stories l’ex gieffino Tommaso Zorzi una serie di video della manifestazione no-vax del 7 agosto a Milano. In queste storie Zorzi ha ampiamente criticato le istanze no-vax, dichiarandosi felice di non vedere più queste persone nei ristoranti e cinema in quanto sprovviste di green pass. Non sono mancate le reazioni com’era ovvio.

In particolare Zorzi ha ripubblicato un commento anonimo ricevuto da un utente su twitter non identificabile. Questa persona si augurava la sua morte e dichiarava di sapere dove abitasse l’ex gieffino. Tanti i commenti di solidarietà, a cui si aggiunge anche il nostro. Ognuno a diritto di avere le proprie idee, ma le minacce di morte superano sempre il limite.