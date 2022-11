L’intervista di Emma Marrone che rivendica il diritto delle donne di diventare madri senza la necessità di avere un compagno, ha fatto discutere. Le posizioni della cantante salentina hanno spaccato il web e, se una buona fetta di pubblico condivide il pensiero dell’artista, c’è anche una restante parte di utenti che si sono dimostrati contrari a tale idea. Non sono mancati, poi, i leoni da tastiera, che si sono lanciati in dichiarazioni offensive e ignoranti contro la Marrone.

Tra gli hater che hanno preso di mira la cantante, Emma è rimasta particolarmente infastidita dalle dichiarazioni velenose di una donna che si nasconde dietro il profilo Twitter di “Sabrina F.”

“Prova con un cavallo…”, ha commentato l’utente del web riportando uno stralcio dell’intervista della Marrone che domanda: “Perché in Italia puoi fare figli solo con un uomo?”.

Le parole dell’hater non sono passate inosservate agli occhi della cantante che, furiosa, ha condiviso quanto accaduto in rete scagliandosi contro il leone da tastiera e tutti coloro che si sono dimostrati concordi con la sua affermazione.

“Il tweet di questa ‘donna’ è vomitevole. I commenti sotto…anche peggio – ha sbottato Emma – .Mi dispiace e mi vergogno per voi. Quanta ignoranza. Povera umanità”.

RAGA SEGNALATE IN MASSA QUESTO PROFILO. DIVULGATE QUESTA GENTE NON DEVE AVERE VOCE IN CAPITOLO! #gfvip #gfvip7 #Emma #emmamarrone #giovedì pic.twitter.com/ZedhwRajQ4

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram