Emma si racconta e parla delle donne, delle loro libertà ma anche del suo personalissimo caso in chiave della possibilità di avere figli.

In un’intervista esclusiva a Vanity Fair e in occasione dell’uscita del docufilm Sbagliata Ascendente Leone, Emma Marrone si racconta e lo fa toccando temi molto delicati a proposito della condizione femminile in Italia e all’indipendenza economica delle donne nel nostro Paese.

Emma si sfoga: le parole

Emma Marrone

L’emancipazione delle donne passa anche attraverso l’indipendenza riproduttiva e Emma Marrone lo dice apertamente: “Non siamo libere di gestire il nostro corpo e questa è una violenza”.

“Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto. Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene. Ma perché io devo andarmene in Spagna a fare questa cosa e non posso farla nel mio Paese?”.

Parlando poi a livello personale: “Io ho conservato il tessuto ovarico. Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo? In Italia, poi, un uomo studia e può raggiungere una posizione di potere, una donna fatica il doppio e viene messa in dubbio alla prima maternità. Questa, ripeto, è violenza”, ha concluso la cantante.

Di seguito un recente post Instagram di Emma con la copertina di Vanity Fair:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG