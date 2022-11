Diletta Leotta e Loris Karius stanno vivendo quella che, di fatto, può essere definita la loro prima vacanza di coppia. Sui social…

Dopo le tante indiscrezioni, i rumors e gli scatti rubati, ecco che Diletta Leotta e Loris Karius escono ancora di più allo scoperto anche se, sulla fuga d’amore, la loro prima vacanza di coppia, ufficialmente non hanno ancora pubblicato alcuno scatto insieme. I due, però, si trovano in quel di Miami come due piccioncini…

Diletta Leotta in vacanza con Karius

Diletta Leotta

Come mostrano le foto sui rispettivi profili social, continua l’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo il primo bacio in pubblico, che il settimanale Chi aveva immortalato, la conduttrice sportiva e il portiere del Newcastle si sono concessi quella che, di fatto, risulta essere la prima vacanza di coppia.

Dove sono volati i due piccioncini? A Miami. La neo coppia si sta concedendo una breve vacanza lontano dal caos cittadino tra sole, mare e tanto relax.

In questo periodo di sosta dei campionati, infatti, la conduttrice DAZN è più libera e lo stesso estremo difensore non sarà impegnato nel Mondiale in Qatar.

La Leotta ha pubblicato su Instagram alcune foto in costume da bagno scrivendo “Holiday” come didascalia e facendo così sognare numerosi fan. Lo stesso ha fatto Karius che ha mostrato il panorama mozzafiato di Miami e un breve video in bianco e nero mentre è in spiaggia.

Di seguito un post di un utente su Instagram che ha condiviso lo scatto delle stories della Leotta:

