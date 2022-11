Il patto tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez a proposito del non parlare della loro vecchia relazione pare essersi rotto, di nuovo. E questa volta, il concorrente del GF Vip è andato nel profondo del suo passato con tanto di confessione davvero choc. L’uomo ha svelato un particolare drammatico vissuto insieme alla showgirl argentina: un aborto che la modella avrebbe subito prima di avere la loro piccola Luna Marì.

A riportare le parole di Antonino Spinalbese, dette all’interno della Casa del GF Vip, sono diverse testate online che spiegano come la sofferenza subita da lui e da Belen li abbia poi portati a cercare di avere appunto la piccola Luna Marì.

“Luna l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme”, ha spiegato l’uomo. “Come è nata l’idea di fare un figlio? Lei si è presentata con il test (di gravidanza) ma io ho pensato che lei non lo volesse. Allora ne ho parlato con mia madre e le dico che Belen è incinta. Mamma mi dice di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire. A quel punto faccio molta fatica ad entrare. Ma quando sono entrato le ho spiegato tutto e lei perde il figlio dopo tre giorni. Poi dentro di noi è scattata la voglia. E così, poche settimane dopo, è arrivata la notizia che Belen era incinta di Luna Marì”.

Un racconto molto intimo e del quale l’argentina non aveva mai parlato prima. Probabile che, a questo punto, dopo Spinalbese, pure Belen decida di raccontare quanto vissuto o di smentire tale racconto.

Di seguito, invece, un post Instagram di Belen con protagonista la piccola Luna Marì:

