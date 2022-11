L’ex volto del GF Marina La Rosa ha raccontato la sua esperienza degli ultimi mesi dove non si confronta intimamente con nessun uomo.

Marina La Rosa si racconta a I Lunatici su Rai Radio Due e parla della sua vita, anche intima. Per l’ex volto anche del Grande Fratello, nell’ultimo periodo – si parla di mesi – non ci sono uomini e, tantomeno, rapporti intimi con il sesso opposto. Non una scelta ma una conseguenza di una certa “visione”…

Marina La Rosa e quel feeling non solo fisico…

casa donna single felice

“Per me l’organo principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito”, ha voluto precisare Marina La Rosa. “Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”.

La questione non è da implicare alla sua scelta di essere casta ma alla necessità di non fermarsi solo ad una questione di aspetto fisico: “Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché”.

Una spiegazione, per questa situazione, però, forse c’è: “Sono molto bella, sensuale e ‘spavento’? Non mi sono mai vista così bella. Anzi. Poi quando diventata un sex symbol mi faceva ridere, mi faceva piacere. Anche se quello che affascina di me non è tanto l’aspetto fisico, ma la persona che sono. C’è questa sensualità innata che probabilmente è da sempre, fa parte di me”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

