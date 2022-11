Lo sfogo di Iva Zanicchi e il racconto di un momento molto duro vissuto di recente con la perdita dell’amato fratello.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi aveva parlato, attraverso una clip, della morte di suo fratello. adesso, ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, la cantante ha spiegato meglio quei terribili momenti vissuti e le sue emozioni.

Iva Zanicchi e la morte del fratello

Iva Zanicchi

“Io ho parlato di mio fratello (a Ballando con le Stelle ndr). Prima di ballare ero così (pietrificata ndr). L’amore della mia vita è stata mia madre, l’ho sempre detto. Ma noi figli l’abbiamo vegliata tutta la notte. Mio fratello, che era come un figlio… beh, io fin da piccola tenevo a lui in modo particolare. Se avevo un cioccolatino in più era per lui”.

Queste le prime parole di Iva Zanicchi sulla morte del fratello. E ancora: “Io mio fratello lo adoravo e lui adorava me. Quando è morto, io ero arrabbiatissima. Io accetto la morte, è inevitabile. Non ne ho paura, sono più curiosa”.

“Perché ero arrabbiata? Eravamo all’inizio del Covid, si brancolava nel buio. Anche i medici andavano un po’ a tentativi. Ma io non posso pensare che sia morto. Non me lo hanno fatto vedere anche dopo. Io ho mandato il rosario al signore delle pompe funebri. Un rosario, una foto e il mio libro. Più i vestiti. Lei deve fare questo per me. Quando è tornato mi ha detto che non l’aveva potuto fare. Anche queste cose, sciocche, quando penso a lui. Mi faccio le domande: ‘Come era? Come è morto?’. Questo è orribile”.

Di seguito, invece, un post Twitter del programma con una parte dell’intervista molto più “leggera”:

.@iva_zanicchi: “Grazie al ballo ho scoperto che la disciplina è molto importante e qualche parte piccola del mio corpo che pensavo fosse morta” #OggièUnAltroGiorno #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/e3ubk1SKoh — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) November 15, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG