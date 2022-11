La moglie di Enrico Montesano lo difende dopo il caso della maglietta X Mas vestita a Ballando con le Stelle. Le sue parole.

Sono state ore di polemica attorno ad Enrico Montesano dopo che nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, l’attore era stato visto con indosso una maglia X Mas, reparto d’assalto della Marina militare fascista durante il periodo finale della Seconda Guerra mondiale, in una clip andata in onda in diretta. A seguito di questa situazione, l’uomo era poi stato squalificato. Sul tema ha parlato pure sua moglie che lo ha difeso in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Enrico Montesano, la moglie lo difende dopo il caso maglietta X Mas

Come detto, a prendere le difese di Enrico Montesano è stata sua moglie, Teresa Trisorio. La donna ha spiegato la posizione sua e del marito.

Enrico ha commesso una leggerezza, non c’è dubbio e la sta pagando cara. Diciamoci che è un facile bersaglio. A differenza di quanto si dice e si crede, lui non ha padrini politici, è un uomo libero e come tale è stato consigliere comunale per la sinistra e come tale ha appoggiato in piena onestà altre battaglie. Ma in questo caso si è trattato di pura leggerezza”.

“Qui si tratta di registrazione, di una clip. Dunque tutti avevano visto quella maglia e nessuno ha detto nulla, e nel montaggio degli spezzoni, nessuno ha pensato di tagliare”. E ancora: “Mio marito ha una collezione di magliette che spaziano dall’Urss alla Cina di Mao e lui non si è mai sognato di essere filosovietico e Maoista. E c’era anche questa, che peraltro si vende nei negozi. Quando l’ho vista sinceramente mi sono stupita, mi sono detta, adesso figurati che succede, se ne poteva mettere un’altra. Invece nessuno ha detto niente. Poi il caos”.

Di seguito quella che era stata la “denuncia” di Selvaggia Lucarelli sulla maglietta dell’attore:

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

