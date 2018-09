Enrico Montesano: 5 curiosità sull’attore e sulla sua vita privata

Scopri cosa c’è da sapere su Enrico Montesano: dalla dieta vegana alla nascita dei suoi sei figli!

Classe 1945, con i suoi 1,73 cm d’altezza Enrico Montesano è senza alcun dubbio uno degli artisti più eclettici e versatili del panorama italiano. Attore di teatro e cinema, conduttore televisivo e cantante, ha saputo durante la sua lunga e straordinaria carriera districarsi con egual successo in diversi campi artistici. Non tutti sanno però che per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha ben 3 matrimoni alle spalle dai quali ha avuto 6 figli, e che avrebbe deciso di sostenere strenuamente la dieta vegana: scopriamo perché!

5 curiosità su Enrico Montesano

– Ha rivelato di essere vegano. “La verità è che la carne non l’ho mai amata, il pesce mi ha sempre fatto solo impressione”, ha dichiarato a Domenica Live.

– Ha 6 figli a cui è legatissimo e che sono spesso protagonisti dei suoi scatti su Instagram.

– Nel 2018 ha denunciato con una lettera aperta al quotidiano Leggo la profanazione della tomba di sua madre al cimitero del Verano di Roma: “Dopo aver lasciato un fiore a Vittorio Gassman – ha racconta – sono arrivato alla tomba di mamma mi sono accorto che qualcosa non andava: era sparito il libro di marmo con la sua foto e la scritta che aveva inciso mio padre.”

– Per anni è stato amico di Carlo Verdone, con cui i rapporti si sarebbero irrimediabilmente incrinati dopo l’uscita del film in cui hanno recitato assieme I due Carabinieri: “Io non mi ritengo secondo a nessuno mentre Verdone probabilmente mi considerava secondo. (…) Io e Carlo non ci siamo più chiamati, non mi interessa nulla e me ne sono fatto una ragione. Quando ci incontriamo ci salutiamo semplicemente e mi spiace dal punto di vista umano”, ha dichiarato a La Zanzara.

– E’ un tifoso sfegatato della Lazio.

Enrico Montesano: i figli e la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Enrico Montesano è stato legato sentimentalmente a Marina Spadafora, madre del suo primo figlio Mattia. Successivamente si è sposato con Tamara Moltrasia, con cui ha avuto altri tre figli: Lavina, Tommaso ed Oliver. Dopo la separazione dalla sua seconda moglie, nel 1992 è convolato a seconde nozze con Teresa Trisorio dalla quale ha avuto altri due figli: Michele Enrico e Marco Valerio.

