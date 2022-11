La Rai ha deciso di allontanare dal programma Enrico Montesano in seguito al caso della maglietta indossata durante le prove.

Il comico Enrico Montesano è stato squalificato dal programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. La decisione arriva direttamente dalla Rai che ha pubblicato una nota ufficiale in cui descrive il comportamento dell’ex concorrente come “inaccettabile”.

Enrico Montesano squalificato

L’attore si era presentato alle prove della trasmissione indossando una maglietta con della formazione militare fascista X Flottiglia Mas. Il dettaglio era stato portato alla luce da Selvaggia Lucarelli e subito si sono chiesti dei provvedimenti per il concorrente.

Milly Carlucci

La nota Rai riporta: “Quanto accaduto ieri sera a ‘Ballando con le stelle’, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

La risposta di Montesano

Dopo aver saputo della sua squalifica dal programma, Montesano risponde così: “Avendo avuto notizia che la Rai vorrebbe disporre il mio allontanamento dal programma ballando con le stelle, dichiaro la mia assoluta buona fede e ricordo di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG