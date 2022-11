Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini in M. Il figlio del secolo, la serie TV sul Duce: dalla trama al cast, tutto ciò che c’è da sapere.

M. Il figlio del secolo è stato uno dei romanzi di maggiore successo del 2018, diventato ben presto un best seller. E proprio grazie a quest’opera il suo autore, Antonio Scurati, ha vinto anche il Premio Strega. Dal romanzo è ora stata tratta un’omonima serie TV, scritta da Stefano Bisex e da Davide Serino e diretta da Joe Wright, che va in onda su Sky e in streaming su Now TV. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

M. Il figlio del secolo: anticipazioni e trama della serie TV

Gli episodi di M. Il figlio del secolo saranno in totale e racconteranno l’avvento del fascismo in Italia: si parte dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 e si arriva al discorso tenuto da Benito Mussolini nel 1925 dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

LUCA MARINELLI

La serie TV permetterà anche di fare un excurors sugli aspetti più privati della vita di Duce: dai rapporti con la moglie Rachele a quelli con l’amante Margherita Sarfatti e diverse altre figure storiche dei primi anni del 1900.

“Portare sullo schermo un romanzo come “M – Il figlio del secolo” è una sfida incredibile che non vedo l’ora di affrontare. Spero di riuscire a restituire le luci e le ombre di un periodo storico e di un personaggio che, nel bene e nel male, hanno definito un’intera era” ha spiegato il regista Joe Wright.

M. Il figlio del secolo: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Benito Mussolini in M. Il figlio del secolo è Luca Marinelli, attore italiano molto apprezzato che ha recitato anche il Lo chiamavano Jeeg Robot, Diabolik, Martin Eden, e tanti altri film di grande successo.

