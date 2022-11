Ecco come finisce Una vita, la soap opera spagnola che dal 2015 è trasmessa in Italia su Canale 5 che è giunta al termine.

Da diversi anni le soap opere spagnole hanno conquistato la televisione italiana. Il Segreto è quella che forse ha avuto più successo ma tra le più amate c’è sicuramente anche Una vita: la soap opera ha debuttato su Canale 5 il 22 giugno 2015 e, dopo sette anni, altrettante stagioni e 1.483 episodi è giunta al termine con l’ultima puntata andata in onda sabato 12 novembre 2022. Come finisce Una vita? Se non avete ancora visto l’episodio finale e volete sapere cosa accade non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

Una vita: spoiler sul finale della soap opera

Nell’ultima puntata di Una vita Genoveva, gravemente ferita dopo che Aurelio le ha sparato, chiede di poter parlare con Felipe e le confessa il proprio amore: l’uomo però non l’ha perdonata e le nega il perdono, pur ammettendo di averla amata in passato. Dopo la morte di Genoveva, l’eredità finisce a Gabriela che, colpo di scena, di scopre essere stata in combutta con Cayetana Sotelo-Ruz.

Guardare film e serie TV

Termina con un lieto fine la storia d’amore di Pascual e Hortensia, che decidono di sposarsi. Leonor, che nel frattempo è riuscita a diventare una scrittrice, torna ad Acacias con i figli e con Inigo. Fabiana, Servante e Casilda nel frattempo festeggiano per aver vinto alla lotteria e Servante e Fabiana decidono di utilizzare i soldi della vincita per trasformare la pensione in un hotel dimlusso.

Felipe decide invece di andare a Ginevra con Lori, mentre Bellita riceve un’importante onorificenza. La puntata si chiude con un salto nel tempo fino ai giorni nostri in cui vediamo gli stessi attori nei panni dei discendenti dei personaggi che hanno interpretato in Una vita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG