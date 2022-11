Il piccolo Leone stava facendo il “regista” per mamma Chiara Ferragni ma ad un certo punto proprio non ne ha potuto più…

Si torna a parlare di Chiara Ferragni e Fedez e dell’esposizione dei figli sui social. In questo caso, però, di una reazione avuta da Leone, il primogenito della coppia, all’ennesimo video della mamma. Il bambino stava, infatti, improvvisandosi regista, per l’imprenditrice digitale ma ad un certo punto ha chiesto, a modo suo, di finire con tutta la situazione…

Chiara Ferragni e la reazione di Leone al video social

Chiara Ferragni e Fedez

Come anticipato, fanno discutere un recente filmato pubblicato sui social da Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha sorriso in merito ad una situazione definita “di delirio familiare” dai diretti interessati.

Cosa è successo? Il più grande dei figli dei Ferragnez, Leone, è stato coinvolto dalla mamma al fine di aiutarla a fare un video da pubblicare, probabilmente, sul suo profilo TikTok. Peccato che, a quanto sembra dalle immagini, dopo svariate prove, non ne potesse davvero più.

Questa sua insofferenza, infatti, è scaturita in un “basta” e un’altra serie della stessa parola ripetuta più volte. Sebbene mamma e papà abbiano fatto dell’ironia sull’accaduto, non tutti gli utenti che hanno visto questo post sono rimasti contenti.

Infatti, se tanti hanno riso, molti altri hanno ritenuto questa reazione da parte del bimbo una palese testimonianza di insofferenza per il comportamento molto social dei genitori.

Solamente poco tempo fa era nata la polemica per la sovraesposizione dei bimbi proprio da parte dei Ferragnez e questo contenuto pare, a questo punto, aver dato, almeno in parte, ragione a chi sosteneva che i bambini – non solo Leone e Vittoria – possono soffrire di tale situazione. Staremo a vedere se i Ferragnez commenteranno o continueranno nel loro…

Di seguito il post Instagram condiviso dai Ferragnez:

