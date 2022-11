Brutti commenti sui social ai danni di Rosalinda Cannavò che ha voluto rispondere a tono a chi la criticava per il proprio fisico.

L’abbiamo vista straordinaria protagonista a Tale e Quale Show e adesso Rosalinda Cannavò lo è ancora di più per l’uscita del suo primo romanzo ‘Il Riflesso di me’. Eppure, a far parlare, è un suo recente sfogo in risposta a tantissime critiche ricevute e quello che è diventato, purtroppo, un tipico caso di bodyshaming.

Le critiche e la risposta: lo sfogo di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò

In queste ore, Rosalinda Cannavò ha voluto mostrare alcune delle critiche che ha ricevuto via social su Instagram. Molti utenti l’hanno aspramente criticata per possibili chili di troppo e per un look che, secondo loro, non le stava bene.

Le dure parole, però, non hanno colpito più di tanto, almeno all’apparenza, la donna che ha risposto in modo molto secco e preciso: “Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo. Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita”.

Una risposta, poi, è arrivata anche a chi l’ha criticata per il suo libro ‘Il Riflesso di me’: “È sminuente che il mio libro, il cui tema principale sono i DCA sia ridotto alla parentesi dedicata al mio ragazzo. Oppure criticato perché Gabriele Parpiglia mi ha creduto e ascoltato la mia storia, aiutandomi a realizzare questo progetto”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show:

